ФСБ предотвратила диверсии на предприятии ОПК в Москве

В Московской области предотвращена попытка диверсионного акта на объекте оборонной промышленности, об этом заявили в ФСБ России, сообщив о задержании двух российских граждан.

Согласно заявлению спецслужб, Федеральная служба безопасности РФ остановила незаконные действия двух россиян, родившихся в 1987 и 1999 годах, планировавших осуществить диверсию на одном из заводов военно-промышленного комплекса (ВПК) в Московском регионе.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила контрабанду комплектующих для вертолетов Ми-8 и Ми-17.