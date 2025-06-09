ФСБ предотвратила контрабанду комплектующих для вертолетов Ми-8 и Ми-17

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила незаконный экспорт на Украину запасных частей для вертолетов моделей Ми-8 и Ми-17. Попытку контрабанды осуществляла группа из шести человек, состоящая из граждан России, Украины и нескольких стран Ближнего Востока. Информация об этом поступила из пресс-службы ФСБ России.

По мнению экспертов, оценочная стоимость этих комплектующих превышает 400 млн руб., и они способны обеспечить восстановление летной пригодности как минимум четырех вертолетов.

Представители ЦОС сообщили, что для реализации преступного плана члены группы, по заказу иностранных организаций, через сеть подконтрольных коммерческих предприятий закупали у заводов-изготовителей и эксплуатирующих компаний, складировали и нелегально перевозили через границу новые комплектующие для вертолетов российского производства Ми-8 и Ми-17.

Следственный отдел УФСБ по Оренбургской области инициировал уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (попытка контрабанды военной техники или оборудования, которое может быть использовано при создании вооружения). В настоящее время проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что ФСБ выявила сотрудничество российских преподавателей с запрещенной британской организацией.