ФСБ предотвратила готовящийся теракт на объекте ПВО в Подмосковье

В Московской области силовикам ФСБ удалось предотвратить террористический акт на объекте, который занимается противовоздушной и противоракетной обороной особого назначения. Об этом стало известно из сообщения издания «Коммерсантъ».

Стало известно, что суд принял решение о заключении под стражу 20-летнего военнослужащего по контракту Владислава Бадареева. Он подозревается в подготовке поджога на территории воинской части, которая обеспечивает безопасность воздушного пространства в столичном регионе. Следствие квалифицировало действия солдата как террористический акт.

«Действия Владислава Бадареева, проникшегося националистической идеологией, следствие квалифицировало как приготовление к теракту, публичные призывы к террористической деятельности и реабилитацию нацизма», — пишет «Коммерсантъ».

В результате расследования выяснилось, что Бадареев разделял экстремистские взгляды и рассматривал свои действия как способ выразить несогласие с существующим политическим строем. Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов удалось предотвратить возможные жертвы и ущерб на стратегически значимом объекте.

Ранее сообщалось, что 76-летнюю пенсионерку, которая стала жертвой украинских мошенников и решила поджечь микроавтобус у военкомата в ноябре 2023 года, приговорили к 10 годам колонии по делу о теракте.