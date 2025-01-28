Суд приговорил пенсионерку к 10 годам колонии по делу о теракте

76-летнюю пенсионерку, которая стала жертвой украинских мошенников и решила поджечь микроавтобус у военкомата в ноябре 2023 года, приговорили к 10 годам колонии по делу о теракте. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Галина И., уточняет издание, решила облить жидкостью для розжига микроавтобус у военкомата, после чего подожгла. Все это она исполняла после требований неизвестных лиц по телефону – мало того, она им перевела примерно полмиллиона.

Стало известно, что микроавтобус был припаркован в центре, пока его хозяин обедал. Каково же было его удивление, когда по возвращении он увидел большую толпу людей и само обгоревшее транспортное средство.

Напомним, ранее задержанные за подготовку к теракту в Екатеринбурге подростки рассказали на видео, зачем они это совершили.