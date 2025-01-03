Насмехавшийся над терактом в «Крокусе» литовский наемник стал инвалидом
Помочившийся на братскую могилу под Курском наемник ВСУ лишился пальцев
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Латышского нациста Валдаса Барткевичуса*, который помочился на памятник павшим в ВОВ героям в Судже Курской области и насмехался над терактом в «Крокусе», был наказан «свыше». Как пишет Readovka, мужчина получил инвалидность после несчастного случая.
Кадры с травмированным латвийским наемником получили название «как работает карма». Еще недавно Барткевичус* смеялся над трагедией в Красногорске, где в марте 2024-го произошел теракт, как вскоре попал в неприятность.
По сообщению канала, латвийский нацист остался без пальцев. Предварительно выяснили, что военный поднял с земли взрыв-пакет или мину, после чего остался без пальцев на одной руке. Пострадавшего доставили в больницу в Днепропетровске. После выписки Барткевичус* заявил, что вернется в Латвию.
Напомним, что латвиец также попался на осквернении братской могилы и памятника в Судже. СК России возбудил уголовное дело о «Реабилитации нацизма» и «Повреждении мемориального объекта, увековечивающего память погибших при защите Отечества». Также ему вменяют «Публичное оправдание терроризма».
Ранее сообщалось, что вынужденная переселенка из Селидово рассказала об угрозах ВСУ уничтожить половину населения.
*внесен в список террористов и экстремистов в РФ