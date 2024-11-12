ФСБ предотвратила поджог на железнодорожном переезде у Балаклавской ТЭС в Крыму

ФСБ предотвратила теракт на железнодорожных путях вблизи Балаклавской ТЭС в Республике Крым. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.

По информации ведомства, теракт был запланирован по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Подозреваемым оказался 29-летний местный житель. Его задержали на месте происшествия. Молодой человек контактировал с украинской спецслужбой с сентября 2023 года и планировал совершить поджог оборудования для нарушения работы железнодорожного транспорта.

Отмечается, что для совершения поджога подозреваемый получил от кураторов деньги, после купил горючую жидкость.

В ЦОС ФСБ подчеркнули, что операция по задержанию проводилась в строгом соответствии с мерами по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан.

Ранее Генпрокуратура раскрыла детали отравления курсантов Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны Армавире в октябре.