ФСБ предотвратила теракт исламистов в Пскове

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила теракт на железнодорожном вокзале в Пскове, который планировали совершить исламисты, приехавшие в РФ из Центральной Азии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Центром общественных связей ведомства.

По предварительным данным, злоумышленники намеревались устроить взрыв на вокзале, после чего скрыться в странах Ближнего Востока.

По информации ФСБ, террористы провели предварительную разведку местности и начали собирать компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В ходе операции по задержанию преступники оказали вооруженное сопротивление. Силовикам удалось оперативно нейтрализовать террористов.

Во время обысков в местах проживания задержанных были обнаружены арсенал оружия, боеприпасов, а также компоненты для сборки взрывного устройства.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту и о теракте (ст. 205 и 205.1 УК РФ). На данный момент сотрудники ФСБ продолжают расследование и выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону агентов спецслужб Киева.