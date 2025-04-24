Житель ЯНАО заявил в полицию о теракте

Мужчина в состоянии опьянения пошутил о теракте и оказался в наручниках, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на ТРК «Надым» и ОМВД.

Правоохранителям доложили о возможной подготовке теракта в магазине на улице Зверева. На место оперативно прибыли силовики и сотрудники экстренных служб, а также кинологи. Местность оцепили и провели тщательную проверку, которая не подтвердила опасности.

Позже установили, что о теракте сообщил «телефонный террорист»: им оказался местный житель. Он звонил в состоянии алкогольного опьянения. С ним ведутся разбирательства.

Ранее сообщалось, что агентов СБУ приговорили к срокам от 23 до 24 лет за серию терактов в ДНР.