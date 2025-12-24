Стало известно о третьем погибшем при взрыве в Москве

Третьим погибшим при взрыве в районе Орехово-Борисово в Москве оказался подрывник, сообщило столичное управление Следственного комитета России (СКР). Именно он привел в действие самодельное взрывное устройство (СВУ) рядом с сотрудниками полиции.

По данным следствия, около 01:30 мск двое сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС) заметили подозрительного мужчину у своей служебной машины на Елецкой улице. Полицейские подошли к нему, чтобы проверить документы. В этот момент он активировал взрывное устройство. От полученных ранений оба инспектора и подозреваемый скончались.

Ранее сообщалось о двух погибших сотрудников ДПС. Тело третьего погибшего обнаружили неподалеку от полицейского автомобиля.

Информация о наличии других пострадавших сотрудников правоохранительных органов, которая появлялась в некоторых СМИ, не подтвердилась.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и о незаконном обороте взрывных устройств.

