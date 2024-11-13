ФСБ предотвратила теракт на подстанции в Нижнем Тагиле, питавшей предприятие ВПК

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракт на одной из подстанций, обеспечивающих электричеством важные предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) в Нижнем Тагиле, сообщил «Коммерсантъ».

В результате оперативных действий был арестован мужчина, который планировал поджог подстанции.

Подозреваемый, гражданин России 1997 года рождения, был задержан после того, как дал признательные показания. В ходе обыска у него были изъяты предметы, которые могли быть использованы для изготовления зажигательных устройств. Также у него обнаружили связь с украинскими спецслужбами, которую он поддерживал через Telegram.

Следственное подразделение УФСБ по Свердловской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ. Максимальное наказание за покушение на теракт в данном случае составляет до 15 лет лишения свободы.

По информации ФСБ, арестованный приобрел в Екатеринбурге бензин, масло, краску и пустые бутылки с намерением изготовить коктейли Молотова и устроить пожар на электростанции.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Севастополе. Там задержали 29-летнего жителя, который планировал устроить пожар рядом с Балаклавской теплоэлектростанцией по заданию украинских спецслужб.