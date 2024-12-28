ФСБ предотвратила теракт против офицера Минобороны и военного блогера

Сотрудники Федеральной службы безопасности сумели предотвратить покушение на военного блогера и высокопоставленного работника Министерства обороны РФ. Об этом рассказал ТАСС.

Журналисты сослались на информацию, полученную в Центре общественных связей ФСБ. По ней гражданин России связался с помощью мессенджера с работником Главного управления разведки Украины и получил от него задание провести теракты.

«Предотвращены террористические акты, планировавшиеся украинскими спецслужбами в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны и военного блогера, освещающего события специальной военной операции», — указали в ЦОС.

Уже установлено, что россиянин изъял из тайника в Подмосковье бомбу, замаскированную под переносную музыкальную колонку, начиненную металлическими шариками. СВУ имело мощность 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. С его помощью он должен был произвести дистанционный подрыв и даже проводил уже разведку в местах проживания объектов покушения. После задержания неудавшийся террорист стал сотрудничать со следствием.

Ранее сообщалось, что в Москве были ликвидированы члены исламистской ячейки, которые готовили теракт. Они планировали взорвать в людном месте столицы автомобиль, в котором находились баллоны с газом и самодельное взрывное устройство. Террористы оказали вооруженное сопротивление, после чего были застрелены ответным огнем.