В Москве ликвидировали двоих участников исламистской группировки

ФСБ предотвратила теракт, который готовили уроженцы Центральной Азии — члены ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» в Афганистане «Вилаят Хорасан». Об этом информировал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

События разворачивались на улице Перерва, где подозреваемые приобрели автомобиль и разместили в нем газовые баллоны с пропаном.

Затем они начали собирать самодельное взрывное устройство (СВУ). При задержании два террориста оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ, в результате чего были нейтрализованы ответным огнем.

Исламисты намеревались совершить взрыв в отделе полиции в столичном регионе. Специальные службы оцепили дворы трех жилых домов.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила серию покушений на высокопоставленных военных в Москве.