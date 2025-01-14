ФСБ предотвратила теракт украинских спецслужб с применением токсичных веществ

ФСБ России предотвратила теракт, организованный украинскими спецслужбами, направленный на отравление сотрудников оборонного предприятия в Ярославской области. Подозреваемый задержан, его действия координировались с территории Украины, как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанный — гражданин России, который забрал из тайника, обустроенного украинскими специалистами, две емкости с опасными химическими веществами, способными вызвать серьезные ожоги дыхательных путей и привести к летальному исходу. Он собирался распылить их в воздуховодах автомобилей работников завода.

Террорист действовал под руководством неизвестного через международные мессенджеры. За выполнение задания ему обещали 1,5 млн руб.

Следствие установило, что в декабре 2024 года 40-летний Илья Б. из Гаврилова-Яма вступил в переписку с лицом под ником «Великий Воин Корпуса», обсуждая недовольство властью и возможные действия. Мужчина согласился на сбор информации о критической инфраструктуре и на планирование взрыва на заводе.

Кроме того, он согласился на устранение людей по указанию собеседника. Подозреваемый был задержан 8 января на месте, куда он ехал.

В его социальных сетях обнаружены материалы, восхваляющие Украину. В тот же день ему предъявили два уголовных обвинения — по терроризму и призыву к экстремизму.

Ранее сообщалось, что в деле об убийстве генерала Кириллова нашли новых участников из Ингушетии.