В деле об убийстве генерала Кириллова в Москве произошел новый поворот

Новые фигуранты появились в уголовном деле об убийстве начальника войск РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, пишет «Коммерсантъ». Это двое мужчин из Ингушетии, каждый из которых выполнял свою роль в теракте.

Как стало известно «Ъ», среди новых лиц в деле об убийстве генерала — два уроженца Ингушетии. Их задержали по подозрению в соучастии в подготовке теракта 17 декабря, при котором не стало Кириллова и его помощника.

Предварительно выяснили, что фигуранты обеспечили вероятного исполнителя теракта, узбекистанца Ахмада Курбанова, жильем в Подмосковье. Помещение располагалось в Электроуглях. Сам главный фигурант-иностранец рассказывал о вербовке со стороны СБУ и вознаграждении, которое так и не получил для бегства в одну из стран ЕС.

Сами новые фигуранты из Ингушетии также связаны с запрещенными организациями, не исключают, что вновь вмешались украинские спецслужбы.

Новые лица, отмечает издание, находятся под административными арестами. Их задержали на 15 суток за неповиновение полицейским и мелкое хулиганство. После истечения срока их направят в Москву к сотрудникам ФСБ и главным следователям, где точнее определят их роли и причастность к теракту.

Напомним, в середине декабря в Москве случился взрыв в одном из дворов. Погиб генерал Кириллов и его помощник. Полагают, что Ахмад Курбанов привел в действие взрывное устройство и следил за целью. Мужчина с гражданством Узбекистана находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Москве похоронили убитого по заказу генерала Кириллова.