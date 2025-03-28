ФСБ предотвратила теракт в административном здании в Москве

Работники Федеральной службы безопасности сумели предотвратить взрыв в одном из московских административных зданий. Теракт должны были провести по заданию СБУ. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от Центра общественных связей ФСБ. В Москве был задержан мужчина 1972 года рождения. Он должен был заложить пятикилограммовую мину с часовым механизмом в одно из административных зданий столицы.

«В Москве задержан гражданин России, планировавший в интересах украинских спецслужб подрыв самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей», — указали журналистам в ЦОС.

Задержанный уже был ранее судим по статьям об убийстве, вымогательстве и грабеже. После теракта он планировал выехать на Украину, чтобы воевать за ВСУ. Его кураторы пообещали оказать содействие в выезде за пределы РФ.

Ранее сообщалось о задержании в Крыму 18-летнего неонациста, который планировал поджечь мечеть. Юноша вдобавок причастен к нападению на граждан и нанесению им побоев, к умышленной порче имущества, а также нанесению нацистской и экстремистской символики.