В Крыму задержали члена террористической организации, собиравшегося поджечь мечеть

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму 18-летнего юношу, который планировал поджечь мечеть по заданию СБУ. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное региональным управлением ФСБ. По утверждению его представителей, задержанный парень причастен к нападению на граждан и нанесению им побоев, к умышленной порче имущества, а также нанесению нацистской и экстремистской символики.

«По месту его жительства обнаружены и изъяты готовые к применению бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольная краска зеленого цвета для нанесения свастики, а также средства связи», — указали журналистам.

Юноша изобличен в том, что получил задание от СБУ поджечь мечеть и согласился сделать это. За теракт ему пообещали выплатить $1 тыс. В отношении подозреваемого уже возбуждено уголовное дело.

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