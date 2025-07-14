ФСБ предотвратила теракт в Крыму, готовившийся против военного в День Победы

Сотрудники ФСБ предотвратили крупный теракт, который террористы планировали устроить против российского военнослужащего в Крыму. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦСО) ФСБ.

В ходе спецоперации была задержана 24-летняя гражданка России и Украины, завербованная сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). По данным следствия, девушка должна была осуществить взрыв автомобиля офицера Министерства обороны РФ накануне празднования Дня Победы.

В результате тщательного допроса задержанной и анализа ее связей удалось установить всех сотрудников СБУ, причастных к организации этого преступления. Среди них — старший лейтенант Игорь Китаев, являющийся уроженцем Одесской области и выпускником Академии СБУ 2021 года.

Также установлен капитан Александр Осипенко — выходец из Полтавской области, с детства увлекавшийся электроникой. Он отвечал за техническое обеспечение планируемых терактов.

Уроженец Тернопольской области, известный своими радикальными националистическими взглядами, майор Назарий Сдырко тоже причастен к реализации преступного замысла против российского военного. По данным ФСБ, он открыто поддерживает идеологию националиста Степана Бандеры и германского национал-социализма, а также использует соответствующую символику в быту.

Отмечается, что в СБУ Сдырко попал по рекомендации после участия в самообороне Майдана. Он занимался сбором информации о российских гражданах, проникая в общедомовые чаты под видом жителя РФ, а также координировал работу Китаева и Осипенко.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в поселке Мостовской в Краснодарском крае.