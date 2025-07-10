ФСБ предотвратила теракт в поселке Мостовской под Краснодаром

В поселке Мостовской Краснодарского края предотвращена попытка совершения теракта. По информации, предоставленной управлением ФСБ России по региону, был задержан россиянин, готовивший поджог административного здания.

Следствие установило, что задержанный, мужчина 1972 года рождения, самостоятельно изготовил легковоспламеняющуюся смесь, намереваясь использовать ее для поджога. Сотрудники ФСБ задержали его непосредственно перед совершением задуманного преступления, когда он направлялся к цели.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный ранее уже был причастен к ложному сообщению о теракте в месте массового скопления людей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту (поджогу) и заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по решению суда.

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