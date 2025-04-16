ФСБ предотвратила теракт в ЛНР против депутата Народного совета

ФСБ России задержала агента украинских спецслужб, который готовил теракт против депутата Народного совета ДНР. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранителей, агент действовал в интересах Украины и осуществлял сбор информации для подготовки террористического акта. Задержанный извлек из схрона взрывчатые вещества и компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ).

Мужчина, являющийся жителем Луганска, вступил в конфиденциальные отношения с представителями иностранной разведки и прошел несколько этапов обучения в области диверсионной деятельности. Он также принимал участие в организации и оборудовании тайников с взрывчатыми веществами.

На основании собранных доказательств были возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, включая государственную измену, обучение с целью террористической деятельности, подготовку к террористическому акту, а также приобретение и хранение взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в школе Донецка.