ФСБ предотвратила теракт в школе Донецка

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила попытку подростка устроить взрыв в здании школы №14. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.

В ведомстве отметили, что террористический акт намеревался устроить ученик, являвшийся сторонником движения «Колумбайн»*. Он планировал изготовить и подорвать два самодельных взрывных устройства (СВУ) в учебном заведении.

На момент задержания в мобильных устройствах подростка нашли материалы экстремистского, насильственного и террористического содержания, а также детальные инструкции по созданию взрывных устройств.

Отмечается, что родителей ученика привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях РФ (КоАП), которая касается неисполнения обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что подростка в Орловской области осудили за диверсию и государственную измену.

*признанное террористическим запрещенное в России движение.