ФСБ предотвратила теракт в общежитии нефтезавода на Кубани

Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли подготовку к теракту, который хотел устроить исламист на Кубани. Он планировал поджечь общежитие. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на информацию, полученную от управления ФСБ по Краснодарскому краю. Гражданин одной из стран Центральной Азии подготовил бутылки с зажигательной смесью, чтобы поджечь общежитие, которое принадлежит одному из нефтеперерабатывающих предприятий.

«Предотвращен террористический акт, планировавшийся по заданию международной террористической организации», — указали журналистам.

Пожар планировалось снять на видео, чтобы выложить его в интернете для устрашения людей. После совершения теракта злоумышленник хотел выехать в Афганистан. Против него уже возбудили уголовное дело, после чего взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что сразу в трех регионах РФ пресечена работа пособников спецслужб Украины. Были задержаны люди, которые помогали украинской агентуре готовить террористические акты. Задержания прошли в ДНР, Ярославле и Липецкой области.