ФСБ задержала троих пособников украинских спецслужб за помощь в подготовке терактов

Сразу в трех регионах РФ были задержаны люди, работавшие на спецслужбы Украины, которые помогали готовить террористические акты. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление, сделанное Центром общественных связей Федеральной службы безопасности.

Задержания были проведены в трех регионах России. В городе Харцызске, который расположен в ДНР, задержали россиянина. Он причастен к подготовке убийства военного, а также сбору и передаче на Украину мест дислокации воинских подразделений.

В Ярославле была задержана, а затем и арестована гражданка Украины. Она собирала взрывное устройство, которое затем планировала применить для устройства взрыва на железной дороге. А в Липецкой области украинский пособник был задержан еще в 2024 году. Теперь он осужден на 14 лет колонии строгого режима. Выяснилось, что злоумышленник причастен к поджогу пункта сбора гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали россиянина, подозреваемого в шпионаже в интересах украинских спецслужб. Собранные данные, по версии следствия, должны были использоваться для подготовки масштабного удара с применением 80 беспилотников. Оперативники задержали подозреваемого на улице, когда он распивал пиво.