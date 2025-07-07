В трех регионах России задержали помогавших Киеву россиян
ФСБ задержала помогавших украинским спецслужбам россиян в трех регионах РФ
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Российские силовики задержали четырех граждан России, которые подозреваются в работе на украинские спецслужбы. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил ТАСС.
Так, россияне были задержаны в трех регионах РФ — в Челябинской, Ивановской и Тульской областях. По данным правоохранителей, задержанные занимались разведкой и совершали диверсии.
«Пресечена противоправная деятельность четырех граждан РФ 1992, 2001 и 2004 г. р., которые по заданиям украинских спецслужб осуществляли разведку, фото- и видеосъемку объектов транспортной и энергетической инфраструктуры регионов, совершили поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повредили опоры высоковольтных линий электропередачи», — рассказали в ЦОС.
Следствие выяснило, что задержанные стали жертвами телефонных мошенников, которые использовали угрозы и обещания «безопасных» счетов для получения денег. Злоумышленники заставляли переводить деньги на фиктивные счета и даже оформлять кредиты.
Один из задержанных передал аферистам коды доступа к порталу «Госуслуги» — якобы для обновления информации по лицевому счету. Другая жертва так боялась блокировки телефона супруга, что перевела злоумышленникам крупную сумму денег.
В отношении задержанных заведены уголовные дела по статьям об организации диверсий и участии в террористической деятельности. Они предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.
МВД и ФСБ напоминают гражданам, что официальные органы власти или правоохранители не требуют никаких переводов и не звонят с просьбами участвовать в проверках или операциях по обеспечению антитеррористической безопасности. При общении с таким лицом немедленно нужно класть трубку и сообщать в полицию.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 23-летнюю россиянку, готовившую теракт по заданию Киева.