В трех регионах России задержали помогавших Киеву россиян

Российские силовики задержали четырех граждан России, которые подозреваются в работе на украинские спецслужбы. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил ТАСС.

Так, россияне были задержаны в трех регионах РФ — в Челябинской, Ивановской и Тульской областях. По данным правоохранителей, задержанные занимались разведкой и совершали диверсии.

«Пресечена противоправная деятельность четырех граждан РФ 1992, 2001 и 2004 г. р., которые по заданиям украинских спецслужб осуществляли разведку, фото- и видеосъемку объектов транспортной и энергетической инфраструктуры регионов, совершили поджоги автомобилей сотрудников правоохранительных органов и повредили опоры высоковольтных линий электропередачи», — рассказали в ЦОС.

Следствие выяснило, что задержанные стали жертвами телефонных мошенников, которые использовали угрозы и обещания «безопасных» счетов для получения денег. Злоумышленники заставляли переводить деньги на фиктивные счета и даже оформлять кредиты.

Один из задержанных передал аферистам коды доступа к порталу «Госуслуги» — якобы для обновления информации по лицевому счету. Другая жертва так боялась блокировки телефона супруга, что перевела злоумышленникам крупную сумму денег.

В отношении задержанных заведены уголовные дела по статьям об организации диверсий и участии в террористической деятельности. Они предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

МВД и ФСБ напоминают гражданам, что официальные органы власти или правоохранители не требуют никаких переводов и не звонят с просьбами участвовать в проверках или операциях по обеспечению антитеррористической безопасности. При общении с таким лицом немедленно нужно класть трубку и сообщать в полицию.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 23-летнюю россиянку, готовившую теракт по заданию Киева.