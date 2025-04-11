Подростка в Орловской области осудили за диверсию и госизмену

Подросток в Орловской области, который выполнял задания украинского ГУР, получил срок в семь с половиной лет воспитательной колонии. Он осужден за диверсию и госизмену, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные от УФСБ РФ по региону.

По данным журналистов, подростка обвиняли в диверсии на железной дороге: он был задержан за поджог релейного шкафа вместе со знакомым, все произошло на перегоне станций «Орел — Стальной Конь». Подросток признался, что действовал по указке незнакомца из интернета, который явно поддерживал ВСУ и обещал за исполнение теракта заплатить.

В результате диверсии участок железной дороги пришел в полную негодность, нарушил график движения поездов. В итоге подсудимый осужден по части 2 статьи 281 УК РФ, а также региональное подразделение ФСБ возбудило и расследовало уголовное дело по статье 275 УК РФ, в итоге по совокупности обвинений он приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Ранее глава российского СК Александр Бастрыкин заявил, что украинские спецслужбы вербуют российских школьников для диверсий.