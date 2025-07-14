ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области

В Тюменской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли деятельность российского гражданина, завербованного украинскими спецслужбами и готовившего террористическую атаку против военнослужащего. Об этом заявили в пресс-службе ФСБ России.

По данным ведомства, предотвращен теракт, который планировался украинскими спецслужбами против военнослужащего Министерства обороны РФ. Исполнителем являлся гражданин России 1987 года рождения, действовавший по заданию украинской стороны.

Злоумышленник извлек взрывное устройство из тайника и намеревался заложить его под автомобиль российского военного, говорится в сообщении. Во время задержания преступник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем. Сотрудники ФСБ и гражданские лица не пострадали.

При попытке задержания подозреваемый бросил в сторону сотрудников ФСБ гранату. На месте происшествия обнаружены взрывчатка, переделанный под боевые патроны травматический пистолет и боеприпасы. По месту жительства задержанного найдены две самодельные гранаты.

По информации ФСБ, установлено, что с начала 2025 года по указанию куратора агент передавал сведения об объектах стратегического значения в Уральском федеральном округе и о передвижении военных эшелонов по Транссибирской магистрали.

Получив указание о подготовке теракта, он следил за маршрутами военнослужащего в Тюмени, выбирая место для установки взрывного устройства под его автомобиль. После совершения преступления он планировал выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ.

Следственным отделом ФСБ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота взрывчатых веществ. Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму, готовившийся против военного в День Победы.