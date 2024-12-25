ФСБ представила запись с признаниями задержанных за попытку теракта против главы предприятия ОПК

ФСБ России представила запись с детальными признаниями задержанных, которые планировали теракт против топ-менеджера оборонного предприятия в Подмосковье, передает РИА Новости.

По данным ФСБ, в Московской области был предотвращен запланированный украинскими спецслужбами теракт против одного из руководителей военного предприятия, работающего на Министерство обороны РФ.

Нападение должно было быть осуществлено с использованием самодельной взрывчатки в личном автомобиле. В ходе расследования были арестованы семь россиян, среди которых трое несовершеннолетних.

Участники группы дают признательные показания. Следственный комитет России сообщает, что теракт планировался против одного из руководителей военного конструкторского бюро.

Задержанные, в частности, рассказали о способах получения указаний через переписку и о том, как добирались до автопарковки с машиной, которую нужно было подорвать.

Один из них заявил, что они следили за автомобилем. Другой сообщил, что самодельное взрывное устройство находилось в заброшенном гараже. Один из задержанных за подготовку теракта отметил, что ему обещали 500 тыс. руб., однако ничего не заплатили.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ провели обыски у руководителей трех заводов в рамках расследования дела о мошенничестве при выполнении гособоронзаказа на 811 млн руб.