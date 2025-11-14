ФСБ пресекла деятельность банды, совершавшей нападения на жителей Петербурга

Сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали трех иностранных граждан, входивших в устойчивую этническую преступную группировку. Злоумышленники под видом правоохранителей совершали разбойные нападения и похищения людей.

Как сообщили в ведомстве, группа действовала с ноября 2024 года. Одним из последних эпизодов стало похищение 32-летнего соотечественника 5 января. Преступники ворвались в его квартиру, избили мужчину, похитили 20 тыс. руб. наличными, после чего силой увезли в кафе. Там они под угрозами заставили его перевести еще 20 тыс. руб. — все имеющиеся на счету средства. Жертву отпустили с условием передачи оставшейся суммы позже, однако пострадавший обратился в полицию.

При задержании, которое показали на кадрах УФСБ, у преступников изъяли оружие и коллекцию поддельных служебных удостоверений. Возбуждено уголовное дело по статьям о похищении людей и разбое. В настоящее время устанавливаются все эпизоды деятельности задержанных.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала руководителей челябинского ГУФСИН по делу о коррупции.