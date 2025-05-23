Правоохранители задержали участника банды Басаева в Дагестане
Задержан член банды Басаева, участвовавший в мятеже в Дагестане
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В Дагестане задержали еще одного участника вооруженного мятежа 1999 года, входившего в банду Шамиля Басаева, сообщили в пресс-службе Росгвардии по республике.
По информации ведомства, спецоперация по задержанию мужчины, состоявшего в вооруженной группировке под предводительством Басаева и Хаттаба, была проведена сотрудниками МВД и ФСБ России при поддержке СОБР «Ястреб — Каспий» в одном из поселений Кайтагского района. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Как сообщалось ранее в Следственном комитете России, в августе 1999 года банда Басаева и Хаттаба, насчитывавшая не менее тысячи боевиков, организовала вооруженный мятеж в Ботлихском районе, совершая нападения на российских военнослужащих.
Согласно материалам следствия, задержанный принимал непосредственное участие в этих событиях, целью которых было нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Участие в мятеже квалифицируется как уголовное преступление.
Ранее сообщалось, что в подмосковном доме экс-главы МИД России прошли обыски по делу Сиротинской ОПГ.