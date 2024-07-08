ФСБ пресекла попытку спецслужб Украины угнать стратегический бомбардировщик

ФСБ России пресекла попытку украинских спецслужб провести операцию по угону за границу бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Украинские спецслужбы пытались завербовать российского пилота, обещая ему денежное вознаграждение и гражданство Италии за перегон ракетоносца на Украину.

К операции были привлечены спецслужбы стран НАТО.

Попытка угнать российский самолет была сорвана, а в ходе оперативной игры были получены сведения, которые позволили ВКС России нанести удар по аэродрому «Озерное» в Житомирской области.

Ранее немецкий телеканал Welt заявил, что ВСУ находятся в критическом положении на Донецком направлении.