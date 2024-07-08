Напомним, российские военные продолжают успешное наступление в зоне СВО на Украине зразу по нескольким фронтам. Накануне стало известно, что Армия России освободила населенный пункт Чигари в Донецкой народной республике.

Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер, комментируя практически каждодневное освобождения ВС РФ одного населенного пункта за другим, что ранее находились под оккупацией киевского режима, констатировал, что ВСУ находятся на Донецком направлении в крайне затруднительном положении.

«Многие украинцы забили тревогу и призвали быть осторожными, чтобы не допустить там крупного поражения», — сказал обозреватель.

Ранее главком ПВО генерал-лейтенант Семенов заявил, что счет уничтоженных украинских беспилотников идет уже на десятки тысяч. По его данным, с начала спецоперации было перехвачено 27 тысяч дронов ВСУ различных моделей.