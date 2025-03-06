ФСБ пресекла попытку украинской спецслужбы заполучить данные школьников из РФ для вербовки

Главное управление разведки Минобороны Украины устроило массовую рассылку писем учащимся Москвы и Подмосковья, чтобы получить их личные данные для последующей вербовки. Эта попытка была сорвана работниками Федеральной службы безопасности, сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от Центра общественных связей ФСБ. По имеющимся данным, ГУР МО Украины сумело получить доступ к информационным ресурсам двух организаций: учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Затем разведка устроила массовую рассылку школьникам электронных писем с приглашениями принять участие в дистанционном диктанте.

«ФСБ пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция по перехвату персональных данных учащихся образовательных организаций Москвы и Московской области с целью их дальнейшей вербовки», — указали в ЦОС.

Все образовательные организации Московского региона были предупреждены о провокациях со стороны украинских спецслужб. Оперативно-разыскные мероприятия по этому делу продолжаются.

Ранее сообщалось, что ФСБ начала расследовать махинации с государственными средствами среди руководителей футбольных федераций. Под подозрение попали главы четырех организаций из Брянской, Калужской, Рязанской и Смоленской областей. Следствие считает, что чиновники использовали финансы, выделенные на поддержку юношеского спорта, не на те цели, которые были заявлены.