ФСБ пресекла вывоз драгметаллов в радиоэлектронном ломе на 10 млн руб.

Гражданин России пытался вывезти в Литву лом радиоэлектроники с драгоценными металлами на сумму в 10 млн руб. Контрабанда была пресечена. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на заявление, сделанное Центром общественных связей Федеральной службы безопасности. Преступление было предотвращено в Смоленской области.

«При попытке контрабандного вывоза за пределы страны драгоценных металлов в виде лома и отходов задержан имеющий вид на жительство в Литве гражданин РФ», — указали журналистам.

У злоумышленника были изъяты драгметаллы на сумму не менее чем в 9,9 млн руб. В его отношении было возбуждено уголовное дело о контрабанде.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пятигорске. Там уроженец Центральной Азии должен был устроить пожар в досуговом центре, а также напасть на его посетителей. После этого он планировал отправиться в Сирию и вступить в боевое формирование.