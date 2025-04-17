ФСБ пресекла вывоз драгметаллов в радиоэлектронном ломе на 10 млн руб.
ФСБ: пресечен вывоз драгметаллов в Литву в виде лома радиоэлектроники
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Гражданин России пытался вывезти в Литву лом радиоэлектроники с драгоценными металлами на сумму в 10 млн руб. Контрабанда была пресечена. Об этом сообщил ТАСС.
Издание сослалось на заявление, сделанное Центром общественных связей Федеральной службы безопасности. Преступление было предотвращено в Смоленской области.
«При попытке контрабандного вывоза за пределы страны драгоценных металлов в виде лома и отходов задержан имеющий вид на жительство в Литве гражданин РФ», — указали журналистам.
У злоумышленника были изъяты драгметаллы на сумму не менее чем в 9,9 млн руб. В его отношении было возбуждено уголовное дело о контрабанде.
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пятигорске. Там уроженец Центральной Азии должен был устроить пожар в досуговом центре, а также напасть на его посетителей. После этого он планировал отправиться в Сирию и вступить в боевое формирование.