Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в досуговом центре Пятигорска

Сотрудники ФСБ сумели предотвратить в Пятигорске теракт и задержали уроженца Центральной Азии, который готовил данное преступление и состоял в международной террористической структуре. Об этом ТАСС сообщил со ссылкой на поступившую из Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России информацию.

Уточняется, что фигурант собирался совершить теракт в одном из досуговых центров, а после планировал отправиться в Сирию и вступить в боевое формирование. Благодаря работе силовиков мужчина был задержан, а по месту его проживания были найдены бутылки с зажигательной смесью.

В ЦОС подчеркнули, что член запрещенной в России международной террористической организации разведал местность, купил оружие, а также нужные для создания самодельных зажигательных смесей компоненты. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ («приготовление к совершению террористического акта»).

Неудавшийся террорист дал признательные показания. Мужчина заявил, что вступил в ряды Исламского государства* и, получив указания от ее членов, готовился к совершению теракта. По его же словам, в Пятигорск он прибыл на заработки, а с будущими кураторами завел знакомство в интернете. Из опубликованного видео следует, что подозреваемый заливал в канистры бензин на автомобильной заправке, а задержан был по месту проживания. При этом мужчина отрицал обладание какими-либо запрещенными предметами.

А как сообщили ТАСС в МВД, кураторы злоумышленника находились на Украине. По данным полицейских, по месту жительства мужчины обнаружили три бутылки с зажигательной смесью, два ножа, топор, банковские карты, смартфон и другие предметы, говорящие в пользу его вины.

Ранее в одной из школ Екатеринбурга пьяный мужчина грозился совершить теракт.

«Исламское государство» (ИГ)* — запрещенная в России террористическая организация