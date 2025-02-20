ФСБ пресекла незаконную попытку иностранцев пройти российско-финскую границу

В начале февраля сотрудники ФСБ по пограничному управлению в регионе предотвратили попытку группы иностранцев незаконно перейти российско-финскую границу, сообщила пресс-служба ведомства. Событие произошло в Выборгском районе Ленинградской области.

В результате операции были задержаны четыре человека, а также еще один иностранец, который оказывал им помощь в качестве проводника. Подозреваемые были зафиксированы вблизи границы.

В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье, касающейся покушения на незаконное пересечение границы. 19 февраля Выборгский городской суд принял решение об аресте задержанных иностранцев.

Ранее сообщалось, что Путину доложили о пересечении ВС РФ границы в Курской области. Глава государства подчеркнул, что российская армия наступает по всей линии боевого соприкосновения.