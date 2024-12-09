ФСБ рассекретила архивные документы о преступлениях немецкой полиции на Украине

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с ряда документов о зверствах немецких полицейских на оккупированных территориях в Годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщило РИА Новости.

Работники ФСБ рассказали о новых фактах геноцида со стороны гитлеровской Германии на советской территории. Были обнародованы документы о злодеяниях, которые совершал личный состав 315-го полицейского батальона 2-го полицейского полка. Это подразделение базировалось на Украине, и занималось массовыми казнями советских граждан.

Среди опубликованных документов есть протоколы допроса Вальтера Шварце, причастного к массовым казням жителей города Ровно.

«Ежедневно с утра до наступления темноты на окраину города сгоняли стариков, женщин и детей и колоннами направляли к месту казни. Всего было расстреляно до 20 тысяч евреев», — указано в приговоре суда, который приговорил Шварце в 1946 году к смертной казни.

Сам Шварце в составе батальона участвовал в расстрелах большого количества жителей СССР.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ вскрыли целую международную сеть кол-центров, которую создал бывший грузинский министр обороны Кезерашвили. Данная преступная организация занималась мошенничествами, на ее счету более 100 тыс. обманутых людей со всего мира.