ФСБ: сотрудник научной организации РФ подозревается в DDoS-атаках в интересах Киева

ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении сотрудника одной из научных организаций, задержанного за попытки воздействия на критическую информационную инфраструктуру России, сообщили в ЦОС ФСБ.

По данным следствия, мужчина сам вышел на контракт с украинскими спецслужбами. По их заданию он осуществлял DDoS-атаки на критически важные объекты РФ и занимался шпионской деятельностью.

Кроме того, задержанный регулярно переводил денежные средства в пользу ВСУ. Он уже дал признательные показания.

В ЦОС ФСБ подчеркнули, что вначале мужчина был задержан по подозрению в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру, но затем дело переквалифицировали. По статье о государственной измене предусмотрен срок до 20 лет или пожизненное заключение.

Ранее сообщалось о том, что Свердловский областной суд приговорил к 12 годам колонии гражданку США и России Ксению Карелин по делу о госизмене.