ФСБ: в результате нападения на Crocus City Hall есть погибшие и раненые

В результате нападения на Crocus City Hall есть погибшие и раненые. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«В результате нападения на Crocus City Hall в Москве есть погибшие и раненые», - говорится в сообщении.

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала случившееся терактом. Она также выразила соболезнования родным и близким пострадавших. Соболезнования выразил и мэр столицы Сергей Собянин. Он поручил оказать людям всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что на место происшествия выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Глава региона сообщил, что на месте делается все возможное для спасения людей.