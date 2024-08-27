ФСБ возбудила новые дела против иностранных журналистов из-за репортажей из Суджи

ФСБ России запустило уголовное производство по делу о нарушении правил пересечения госграницы против двоих иностранных журналистов, которые снимали репортажи в Суджи Курской области. Об этом во вторник, 27 августа, сообщило РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Речь идет о корреспонденте немецкого СМИ Deutsche Welle* Коннолли Симоне и украинском репортере Наталье Нагорной, которые создавали журналистские материалы в приграничном регионе.

К настоящему моменту с 17 августа уголовному преследованию по схожим делам подверглись семь зарубежных журналистов. Всем им грозит наказание до пяти лет колонии по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы).

Ранее сообщалось о том, что в Омске задержан местный житель по подозрению в госизмене. Предполагается, что мужчина доносил украинским спецслужбам о работе регионального оборонного завода.

*СМИ, признанное иноагентом в России.