Житель Омска задержан за передачу секретных данных украинским спецслужбам

Общество

Фото: [Фото: REGIONS/Александр Смолин]

ФСБ задержала жителя Омска, который передавал секретные данные украинской стороне, сообщило РИА Новости.

По данным Федеральной службы безопасности, житель Омска передавал украинским спецслужбам информацию о работе местного оборонного предприятия.

Заведено дело о госизмене, подозреваемого задержали.

Ранее сообщалось, что сотрудника российской научной организации задержали по подозрению в DDoS-атаках, которые он предположительно совершал в интересах Киева.

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