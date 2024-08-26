Житель Омска задержан за передачу секретных данных украинским спецслужбам

По данным Федеральной службы безопасности, житель Омска передавал украинским спецслужбам информацию о работе местного оборонного предприятия.

Заведено дело о госизмене, подозреваемого задержали.

Ранее сообщалось, что сотрудника российской научной организации задержали по подозрению в DDoS-атаках, которые он предположительно совершал в интересах Киева.