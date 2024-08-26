Житель Омска задержан за передачу секретных данных украинским спецслужбам
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ФСБ задержала жителя Омска, который передавал секретные данные украинской стороне, сообщило РИА Новости.
По данным Федеральной службы безопасности, житель Омска передавал украинским спецслужбам информацию о работе местного оборонного предприятия.
Заведено дело о госизмене, подозреваемого задержали.
Ранее сообщалось, что сотрудника российской научной организации задержали по подозрению в DDoS-атаках, которые он предположительно совершал в интересах Киева.