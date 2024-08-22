ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении границы иностранными журналистами в Курской области

ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в Курской области в районе Суджи журналистом CNN и двумя украинскими корреспондентами, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Дело возбуждено в отношении американца Ника Пейтона Уолша и американцев Дианы Буцко и Олеси Боровик. Они незаконно побывали на территории Курской области, проводили видеосъемку, а затем размещали материалы в СМИ.

Ранее по аналогичной статье было возбуждено дело в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.

Фигурантам дела грозит срок до пяти лет колонии.

Сообщалось, что вторгшиеся на территорию Курской области украинские боевики бьют дронами по мирным жителям и занимаются мародерством.