ФСБ возбудила дело о незаконном пересечении границы иностранными журналистами в Курской области
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ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в Курской области в районе Суджи журналистом CNN и двумя украинскими корреспондентами, сообщили в ЦОС ФСБ России.
Дело возбуждено в отношении американца Ника Пейтона Уолша и американцев Дианы Буцко и Олеси Боровик. Они незаконно побывали на территории Курской области, проводили видеосъемку, а затем размещали материалы в СМИ.
Ранее по аналогичной статье было возбуждено дело в отношении итальянских журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.
Фигурантам дела грозит срок до пяти лет колонии.
Сообщалось, что вторгшиеся на территорию Курской области украинские боевики бьют дронами по мирным жителям и занимаются мародерством.