Россия требует от Соединенных Штатов и Великобритании остановить новую эскалацию украинского конфликта. Такое заявление от лица российского Министерства иностранных дел сделал Сергей Рябков, заместитель главы внешнеполитического ведомства. Его слова привела «Лента.ру».

Такая реакция МИД последовала на удары ВСУ по территории России, которые были нанесены 1 июня.

«Мы требуем, чтобы и Лондон, и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации и вернуть его к чему-то более близкому к здравому смыслу», — указал замминистра.

Рябков добавил, что РФ ожидает адекватной реакции Запада на украинские атаки на российскую территорию, поскольку текущая ситуация нарушает принципы стратегической стабильности.

Ранее от лица МИД РФ политику Украины осудила Мария Захарова. Она заявила, что курс Зеленского ведет к неуклонной депопуляции украинских территорий. По ее мнению, Киеву не нужны собственные граждане ни живые, ни мертвые. Об этом говорит отказ об обмене погибшими и не прекращающийся поток эмигрантов за рубеж.