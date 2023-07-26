ФСБ выявила в подмосковной Шатуре контролируемую с Украины крупную нарколабораторию

Федеральная служба безопасности выявила в подмосковной Шатуре подпольную нарколабораторию, управляемую с территории Украины. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает ТАСС .

Сотрудники ведомства пресекли работу данной нарколаборатории. Там производили особо крупные партии синтетических наркотиков. Их сбыт был организован бесконтактно в интересах одного из интернет-магазинов, который администрировали граждане Украины.

При ликвидации лаборатории по производству наркотиков было изъято пятьдесят семь килограммов запрещенных веществ, четыре тонны наркосодержащей жидкости и лабораторное оборудование. Также установлены активные участники организованной преступной группы. Все они являются уроженцами Украины.

Возбуждено уголовное дело. Участников ОПГ заключили под стражу. Им грозит пожизненный срок. В настоящее время проводится проверка возможной причастности задержанных к созданию других подпольных нарколабораторий.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала сотрудников частной подмосковной клиники за выдачу фиктивных справок украинским мигрантам.