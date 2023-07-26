ФСБ выявила в подмосковной Шатуре контролируемую с Украины крупную нарколабораторию
Фото: [©ФСБ РФ/РИА Новости]
Федеральная служба безопасности выявила в подмосковной Шатуре подпольную нарколабораторию, управляемую с территории Украины. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России сообщает ТАСС.
Сотрудники ведомства пресекли работу данной нарколаборатории. Там производили особо крупные партии синтетических наркотиков. Их сбыт был организован бесконтактно в интересах одного из интернет-магазинов, который администрировали граждане Украины.
При ликвидации лаборатории по производству наркотиков было изъято пятьдесят семь килограммов запрещенных веществ, четыре тонны наркосодержащей жидкости и лабораторное оборудование. Также установлены активные участники организованной преступной группы. Все они являются уроженцами Украины.
Возбуждено уголовное дело. Участников ОПГ заключили под стражу. Им грозит пожизненный срок. В настоящее время проводится проверка возможной причастности задержанных к созданию других подпольных нарколабораторий.
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала сотрудников частной подмосковной клиники за выдачу фиктивных справок украинским мигрантам.