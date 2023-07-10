Сотрудников частной клиники в Подмосковье задержали за выдачу фиктивных справок украинским мигрантам

Сотрудники ФСБ и МВД задержали руководителей и персонал частной клиники, которые организовали канал незаконной миграции граждан Украины в Московский регион.

Как сообщила пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области, задержанные незаконно изготавливали и выдавали украинцам фиктивные справки-приглашения в медицинские учреждения Подмосковья.

В данных справках были указаны несуществующие диагнозы, в реальности же иностранцы не имели никаких заболеваний и не собирались проходить лечение, однако с помощью поддельных документов могли вставать на миграционный учет в Московском регионе.

Таким образом, на основании фиктивных справок-приглашений на территорию региона прибыли 150 граждан Украины.

В отношении задержанных руководителей клиники возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители устанавливают всех причастных к организации незаконной миграции лиц.

Ранее сообщалось, что подмосковные пограничники задержали контрабандистов, которые пытались вывезти из России скелет тигра, 310 медвежьих лап, панты марала и почти две тонны краба.