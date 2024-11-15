ФСБ задержала 16-летнего подростка за попытку диверсии на Транссибе в Кировской области

Сотрудники ФСБ задержали подростка в Кировской области, который пытался совершить диверсию на Транссибирской магистрали. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ и в Следственном комитете России.

По информации правоохранительных органов, 16-летний подросток собирался поджечь два шкафа сигнализации, централизации и автоматической блокировки. Отмечается, что повреждение этих устройств могло привести к серьезной техногенной катастрофе.

По данным следствия, подросток действовал по указанию украинских спецслужб. Поджог должен был произойти по команде куратора из Украины. В силовых структурах отметили, что благодаря оперативным действиям ФСБ подростка задержали на месте преступления.

В ходе обыска у задержанного обнаружили и впоследствии изъяли компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств. Также в мессенджере Telegram у него нашли переписку с представителями украинских спецслужб.

На основе собранных материалов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 281 УК РФ за покушение на диверсию. Подростку грозит до 15 лет лишения свободы. По ходатайству следствия его заключили под стражу.

В последнее время ФСБ часто сообщает о предотвращении терактов и диверсий на объектах критической инфраструктуры в разных регионах России. Часто за попытками совершить такие преступления стоят граждане РФ, завербованные украинскими спецслужбами. За теракты и диверсии людям обещают денежное вознаграждение.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт на подстанции в Нижнем Тагиле, питавшей предприятие ВПК.