ФСБ задержала жителя Ленобласти за призывы к терактам
ФСБ задержала жителя Ленобласти, призывавшего в онлайн-сообществе к атакам по РФ
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В Ленинградской области сотрудники ФСБ задержали жителя Волосова, который распространял призывы к совершению террористических актов против российской инфраструктуры. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России сообщил ТАСС.
Задержанный, по данным силовых структур, публиковал на интернет-платформах сообщения, содержащие угрозы и призывы к атакам по территории России со стороны Украины. Мужчина признал свою вину и выразил раскаяние.
По итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, которая предусматривает ответственность за публичные призывы к террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганду терроризма.
Следствие активно продолжает работу по установлению всех обстоятельств дела и возможных связей задержанного с украинскими спецслужбами.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержали шпионов за передачу данных Службе безопасности Украины (СБУ) о критической инфраструктуре полуострова.