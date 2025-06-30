ФСБ задержала жителя Ленобласти за призывы к терактам

В Ленинградской области сотрудники ФСБ задержали жителя Волосова, который распространял призывы к совершению террористических актов против российской инфраструктуры. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России сообщил ТАСС.

Задержанный, по данным силовых структур, публиковал на интернет-платформах сообщения, содержащие угрозы и призывы к атакам по территории России со стороны Украины. Мужчина признал свою вину и выразил раскаяние.

По итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, которая предусматривает ответственность за публичные призывы к террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганду терроризма.

Следствие активно продолжает работу по установлению всех обстоятельств дела и возможных связей задержанного с украинскими спецслужбами.

Ранее сообщалось, что в Крыму задержали шпионов за передачу данных Службе безопасности Украины (СБУ) о критической инфраструктуре полуострова.