ФСБ задержала агента СБУ, планировавшего теракт в Новороссийске

Он планировал осуществить взрыв в административном здании, расположенном в Новороссийске. Как заявили представители ЦОС ФСБ России, задержанный ранее занимался сбором информации о расположении судов Черноморского флота и российских военнослужащих, находящихся в Краснодарском крае.

По информации ФСБ, задержанный — гражданин иностранного государства, родившийся в 2000 году. Он подозревается в сборе секретной информации и подготовке теракта по заданию СБУ.

Отмечается, что он извлек из заранее подготовленного тайника самодельное взрывное устройство весом 2,5 кг, намереваясь взорвать административное здание в Новороссийске, действуя по указанию своего куратора.

Следствием установлено, что в декабре 2024 года подозреваемый был завербован украинскими спецслужбами через интернет-мессенджеры. За материальное вознаграждение ему было поручено собирать данные о местах базирования кораблей Черноморского флота, а также о дислокации военнослужащих Вооруженных сил РФ в Краснодарском крае, и подготавливать террористические акты.

Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся подготовки к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ).

Ранее сообщалось, что жителю Москвы дали 15 лет колонии за два теракта и работу на Украину.