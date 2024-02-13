ФСБ задержала агента, собиравшегося взорвать газораспределительную станцию в Ленобласти

Силовики получили сигнал о незнакомом человеке, который подозрительно ведет себя в районе газораспределительной станции.

Мужчина был задержан, им оказался иностранный гражданин украинской национальности. У него было изъято пять самодельных взрывных устройств, с помощью которых диверсант собирался осуществить диверсию.

Задержанный признался, что действовал по указанию СБУ.

В начале февраля сотрудники ФСБ задержали группу мужчин, готовивших теракт против одного из руководителей Крыма.