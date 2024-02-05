ФСБ задержала группу россиян, готовивших теракт против одного из руководителей Крым

Сотрудники ФСБ России задержали в группу мужчин, готовивших по заданию украинских спецслужб теракт против одного из руководителей Крыма. Подробности сообщает ТАСС .

По данным ведомства, в Крыму задержали троих мужчин, планировавших теракт в Симферополе по заданию украинских спецслужб. В составе группы мужчины должны были подорвать автомобиль представителя органов власти полуострова. Сообщается, что все трое уже признались в подготовке преступления.

У подозреваемых обнаружили радиоуправляемое самодельное взрывное устройство кумулятивного действия. Его изготовили с помощью противотанковой мины DM22, которую производят немцы, внутри находится 1,9 килограмма гексогена. Также для создания взрывного устройства использовали радиопередающее устройство, и треногу для установки пускового устройства мины. Также в состав вошли СВУ осколочно-фугасного действия и брикет взрывчатого вещества, созданный с использованием произведенного на Западе гексогена С-4. Дополнялось устройство детонатором.

Также у группировки обнаружили устройство дистанционного пуска, которое должно было сработать по звонку телефона.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела за покушение на совершение террористического акта и незаконное приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку, пересылку или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Сотрудники ведомства продолжают расследование, чтобы выяснить все детали готовящегося преступления.