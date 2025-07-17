В Воронеже задержали россиянина, помогавшего военной разведке Украины

ФСБ задержала в Воронеже 41-летнего россиянина, подозреваемого в государственной измене и подготовке диверсии по заданию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным правоохранительных органов, мужчина самостоятельно вышел на связь с украинским куратором через мессенджер WhatsApp* и согласился сотрудничать. Он начал собирать и передавать сведения о расположении объектов противовоздушной обороны (ПВО) в Воронежской области.

В ходе обыска у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ), которое он, по версии следствия, планировал использовать для диверсии на энергетическом объекте.

Подозреваемый полностью признал вину и в настоящее время дает показания. Возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене, подготовке к диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Донбассе россиянина, финансировавшего ВСУ.

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