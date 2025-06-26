ФСБ задержала главу администрации Колпинского района за взятку

В Санкт-Петербурге была задержана глава администрации Колпинского района Юлия Логвиненко, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на источники в органах правопорядка.

Согласно инсайдерской информации, задержание произошло днем ранее при участии сотрудников ФСБ. Предположительно, Логвиненко была задержана в момент получения денежных средств за оказание содействия определенной компании в получении контрактов на благоустройство территории района и ремонт дорожного покрытия.

Источник в Законодательном собрании сообщил, что депутат Олег Милюта, в прошлом занимавший пост главы МО «Колпино», также был задержан ФСБ. Утверждается, что глава районной администрации получала денежное вознаграждение за продвижение подрядчика в муниципалитете.

По словам источника, статус Олега Милюты на данный момент не определен. Сообщается, что его задержали непосредственно при выходе из Мариинского дворца.

Юлия Логвиненко занимает должность главы Колпинского района с 2022 года. Кроме того, она является районным секретарем партии «Единая Россия».

Ранее сообщалось, что в Сургуте задержали главу департамента мэрии и бывшего вице-мэра.